En el reporte “Dispute Resolution: Working Together Toward Conflict Resolution on the Job and at Home”, Noam Ebner apunta que la plataforma virtual que usan los mediadores suele ser email (para envío de documentos) o teléfono (llamadas de larga distancia), mientras que la video conferencia o los chats son menos comunes. Estudios demuestran que los mediadores usan un enfoque de resolución de problemas más directo en las negociaciones no presenciales, con el fin de aprovechar las oportunidades generadas por las llamadas.