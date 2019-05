Me repito una y otra vez que si bien es cierto que no resulta fácil crear nuevos puestos de trabajo en medio del complicado entorno económico, no entiendo por qué razón en nuestro país reaccionamos y actuamos con tanta lentitud en pro de generar mejores condiciones para las pequeñas, medianas y grandes empresas. ¿Será que pensamos que este problema es un fantasma y no algo real? ¿Por qué no dar ya pasos sustanciales en contra de los engorrosos trámites burocráticos para fundar una compañía, flexibilizar de manera razonable las jornadas laborales, apoyar a los emprendedores con créditos y no darle largas a la aprobación de los llamados eurobonos, pieza clave en el desafío de reactivar la economía?