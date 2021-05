La nueva traba tuvo lugar en la Procuraduría General de la República. El patriarca habló con Dios, le hizo dos reclamos puntuales: que no le hubiera advertido sobre este diluvio de obstrucciones y que demorara tanto en hacerle el milagro de normalizar la situación. "He pasado más tiempo esperando anclar en el puerto que los 40 días de lluvias y los 150 días que tardaron en bajar las aguas. ¡Esto no puede ser! ¡Es irracional!"