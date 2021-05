Alvarado no está solo en su papel, puesto que la política es el arte de la impostura. Hace cuatro años, analizando la candidatura de Luis Guillermo Solís, me dejé decir que él era “una persona honesta, inteligente y preparada”. Si bien no terminé votando por él, fui uno de los cientos de miles de costarricenses que vio en Solís cualidades que en realidad no existían, que eran un simple espejismo proyectado por una campaña que buscaba venderlo como una coca cola en momentos en que el país se sentía en el medio del desierto.