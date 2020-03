La gran pregunta que está en boca de todos es, ¿qué vamos a hacer? Y como no sabemos cuánto va a demorar, no es fácil señalar el set de políticas que deben implementarse. Si esto dura poco (tres meses o menos), es posible desarrollar medidas “contracíclicas” desde el Estado y las empresas que puedan paliar los efectos. Pero si no se logra una vacuna relativamente pronto y l@s ciudadan@s no respetan las disposiciones de las autoridades de salud, y por tanto, aumentan los casos positivos, la temporalidad y dimensiones de la pandemia son impredecibles. Solo en Italia hay más de 4.825 fallecidos, y en España 1.756 hasta hoy, naciones donde las medidas han sido más paulatinas.