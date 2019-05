Quizás sea bueno redefinir la pregunta, y por tanto el enfoque. Porque no preguntarse, ¿Qué es lo que quieren mis clientes? ¿Qué es lo que a ellos les gustaría recibir por lo que me pagan? ¿Es posible pensar en una mejor relación precio-calidad? No es cierto que la gente quiere solo lo barato, también quiere cosas buenas. Si fuera cierto que solo busca lo barato: Pequeño Mundo estaría siempre lleno y Automercado siempre vacío. Y no es así. Si se dan cuenta, ya la pregunta no está enfocada en la empresa sino en el cliente.