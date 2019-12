A modo de ejemplo, en otros países, cuando se empezó a cobrar con tarjeta de crédito en los pequeños negocios e incluso en modalidades equivalentes a la “feria del agricultor”, el impacto en consumidores y oferentes fue muy exitoso e inmediato. ¿Las razones? Una persona que solo puede pagar en efectivo tiene una restricción obvia al consumo. Si encuentra muchas ofertas y solo puede pagar en efectivo, seguramente se perderá de muchas. Pero si puede pagar con tarjeta seguramente aprovechará todas las –o al menos muchas más- promociones. Si los precios bajan (pero de verdad), los consumidores aprovecharán las promociones con beneficios directos para ellos y las empresas que venderán mucho más. Pero la gente no es tonta, y sabe distinguir una oferta real de un engaño. Si las empresas reducen sus márgenes para bajar precios, no solo se beneficiarán ellos (ya no por margen sino por volumen) y sus consumidores, sino que también habrá un efecto demostración que hará que otras empresas sigan el ejemplo, con beneficios para la economía en su conjunto. Pretender extraer el excedente del consumidor individual es lo que se ha hecho por mucho tiempo. No podemos pretender resultados nuevos si seguimos haciendo lo mismo.