¿Qué implica el mensaje de tasas de interés altas por un período prolongado?

En las últimas comunicaciones de la Reserva Federal se han repetido algunos mensajes importantes. El 14 de mayo anterior, Jerome Powell, volvió a declarar que las tasas interés se podrían mantener altas por un periodo prolongado. Él y otros miembros han indicado que deberán asegurarse de que la inflación siga una trayectoria hacia la meta del 2%, y que serán conservadores para ajustar las tasas de interés a la baja, tomando decisiones basadas en los datos.

En cada una de estas declaraciones, no sólo de Powell sino de cada uno de los miembros, el mercado busca indicativos que les permita sacar sus conclusiones sobre la trayectoria de las tasas en el futuro cercano.

Hay que recordar que, a nivel global, desde el año 2021 se inició un proceso inflacionario global que llevó a registrar en EE. UU. niveles de inflación del 9.1%, el punto más alto en los últimos 40 años; cuando la meta de la Reserva Federal es del 2%. Esta situación llevó a las autoridades monetarias a incrementar de manera agresiva las tasas de interés para contener este comportamiento de los precios. Sin embargo, el 2023 probó que el proceso no ha sido igualmente rápido en el proceso de llevar el dato hacia el 2%. Hacia finales del 2023, en su discurso y votaciones, el mercado se infería que podrían haber 3 o 4 recortes de 25pb para el presente año. Sin embargo, los datos en el primer trimestre no han sido tan alentadores y, poco a poco, el mercado ajustó sus expectativas a no más de 2 disminuciones, con una mayor probabilidad que sea solamente 1 recorte.

Sin embargo, en medio de estos ajustes de expectativas, ¿qué implica para las decisiones financieras que las tasas se mantengan altas por un periodo prolongado?

Me concentraré en la posición del inversionista y las oportunidades y retos.

Estrategia de bloqueo de buenos rendimientos para su cartera | Este proceso de aumentos de tasas llevó de manera generalizada a un ajuste al alza en los rendimientos de los bonos, con lo cual, hoy en día se abre la opción de invertir en deuda de alta calidad crediticia a nivel global, con rentabilidades mucho mejores de las que observábamos antes de este periodo. Por tanto, los inversionistas tienen la oportunidad de construir sus carteras con bonos o renta fija y disfrutar de un rendimiento competitivo para los próximos 3-7 años (dependiendo del perfil de riesgos y objetivos).



Prudencia en la selección de instrumentos | Ante un mayor costo de financiamiento para las empresas, los balances generales pueden sufrir una presión; por ello, la selección deberá estar basada en criterios de calidad y gestión del plazo, con el objetivo de gestionar de manera adecuada los riesgos



Ante un mayor costo de financiamiento para las empresas, los balances generales pueden sufrir una presión; por ello, la selección deberá estar basada en criterios de calidad y gestión del plazo, con el objetivo de gestionar de manera adecuada los riesgos Diversificación | La volatilidad amplifica los riesgos, por lo tanto, la diversificación es una herramienta siempre eficiente para gestionar un evento de crédito que pueda impactar su capital.

Bajo este escenario, es recomendable siempre el acompañamiento profesional, de manera que le permita definir una estrategia de inversión que se alinee a sus objetivos y perfil de riesgo y, al mismo tiempo gestione los riesgos.