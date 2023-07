¿Cómo acompañar a un ser querido en la recuperación de un TCA (trastorno de la conducta alimentaria)?

Los TCA (trastornos de la conducta alimentaria) son enfermedades graves, que ponen en riesgo la salud de quien lo padece; sin embargo, si se detecta de manera oportuna y además se trabaja de forma interdisciplinaria (psiquiatra-psicólogo-nutricionista) el pronóstico podría ser muy bueno, ya que según estudios científicos la tasa de recuperación de estos es del 75%.

Estos trastornos son complejos, pero como veremos más adelante, la empatía es lo más importante para que pueda mantener una buena comunicación con su ser querido.

Un rasgo muy común en pacientes que padecen este tipo de trastornos es la falta de conciencia de la enfermedad, y por lo tanto, la falta de motivación para recuperarse y es por esto que una red de apoyo se vuelve tan importante en el proceso.

LEA MÁS: Planifique su semana y cocine por adelantado

Sin embargo, cuando un TCA toca la puerta de la casa en muchas ocasiones no sabemos cómo actuar, acá le cuento todo lo que necesita saber para apoyar a su ser querido en este proceso tan importante.

¿Qué hacer y qué no hacer? Copiado!

Empecemos por conocer qué puede hacer para apoyarlos:

Escuchar sin juzgar: siempre se debe generar un ambiente de confianza, donde prevalezca la empatía y comprensión.

Evitar una actitud controladora: es importante que todo fluya con naturalidad y el control no ayuda a que su ser querido pueda comprometerse, más bien provoca lo contrario, una actitud hostil.

No hacer dieta o regímenes especiales de alimentación: en estos momentos se requiere que la alimentación fluya de manera natural y sin control, es por esto que no es recomendable que nadie en la familia este realizando ningún tipo de dieta. Recuerde, es muy importante predicar con el ejemplo.

Encontrar un equipo interdisciplinario: como he venido mencionando es muy importante que su ser querido pueda tener un equipo especializado que lo apoye durante esta etapa, en este caso su tarea será acatar de forma correcta aquellas pautas emitidas por los profesionales, además de mantener una buena constancia en el proceso.

No hablar del cuerpo de los demás: se considera que si en el ambiente familiar hacen comentarios sobre el cuerpo de otros o el de la persona que esté afrontando el proceso, sería muy difícil para él o ella salir de esto, ya que este tipo de comentarios mantienen vivo el trastorno; es por esto la importancia de que en la mesa los temas de conversación nunca deben girar en torno al cuerpo o dietas.

Mantener la dinámica familiar y hacer actividades de ocio: aunque sabemos que debemos actuar rápido ante el TCA, la vida no debe girar en relación a esto. Es importante encontrar un balance en el proceso y buscar actividades que disfruten todos , por ejemplo ver una película juntos o salir con otras personas.

El siguiente punto es muy importante, hablemos de lo que NO se debe hacer:

Permitir que la ira y la culpa gobiernen el proceso: recordemos que nadie tiene la culpa de padecer un TCA, estos trastornos son multicausales y además en estos momentos lo que se necesita es apoyo y mucha empatía.

Hablar de la apariencia como un cumplido: es muy común que cuando vemos a alguien diferente físicamente se lo hagamos ver; sin embargo, recordemos que para alguien que padece un TCA esto puede ser un detonante, por esta razón se debe evitar cualquier tipo de comentario sea positivo o negativo.

Abandonar el tratamiento: estos temas pueden ser muy desgastantes, tanto para el paciente como para su familia, pero con paciencia y mucho esfuerzo se sale adelante. Por esta razón es muy importante no abandonar el proceso aun cuando se cree que todo está bien , espere a que el profesional a cargo se lo indique.

Ser muy permisivo: sabemos que las personas que padecen un TCA pueden utilizar la manipulación a su favor, pero también hay que estar claros que no es algo que hagan adrede, sino que el mismo trastorno lo hace actuar de esa forma, entonces recordemos, debemos ser firmes con el TCA pero un poco más flexible con su ser querido.

Para que esto quede más claro , veamos algunos ejemplos:

Sí se debe hacer No se debe hacer Sea honesto y use frases en primera persona como por ejemplo: estoy preocupado y me gustaría que me permitas ayudarte. Presionar para obtener la información que usted quiere saber, sin importar cómo se siente su ser querido. Escucharlo con atención y hacerle énfasis en lo bueno que sería recuperarse. Reprocharle su comportamiento y lo preocupados que están todos en la familia. Motivar a seguir un tratamiento, y usted por su parte investigar y leer más sobre el tema. No darle importancia a los comportamientos nocivos que tiene su ser querido en relación a la comida y el cuerpo.

Recuerde que estos trastornos son emocionales, y esto va mucho más allá del peso y la comida, apoyemos desde el amor.

Y usted como red de apoyo, tiene una función vital en el proceso; puede ser desgastante, pero ese soporte es el que su ser querido necesita y es la forma más efectiva para una recuperación completa.

Como se ha venido recalcando es muy importante que se pueda contar con el apoyo de profesionales certificados en el tema, de esta forma se asegura una recuperación completa.

Recuerde que en estos casos se debe tener mucha paciencia, ya que son procesos que toman mucho tiempo y requieren mucho involucramiento de la familia. Si usted o algún ser querido padece un TCA, en el Centro de Nutrición Larisa Páez contamos con nutricionistas expertas en el tema que lo pueden guiar en el proceso.

Para más información de este y otros temas, puede revisar la página web www.centrodenutricion.co.cr y nuestras redes sociales.

Bibliografía:

● M, Carter (2022) Desordenes Alimenticios en la Adolescencia y Autoestima: 2 Libros en 1 -Desordenes Alimenticios Durante la Adolescencia, Cómo Amar y Aceptar tu Cuerpo.

● Forsberg, S., Le Grange, D., Lock, J. (2018). Family Based Treatment for Restrictive Eating Disorders: A Guide for Supervision and Advanced Clinical Practice. United Kingdom: Routledge.

● Ganci, M. (2016). Survive FBT: Skills Manual for Parents Undertaking Family Based Treatment (FBT) for Child and Adolescent Anorexia Nervosa. Cocos (Keeling) Islands: LMD Publishing.