Constantemente aparecen en nuestra oficina padres llenos de preguntas que buscan recomendaciones para enseñarles a sus hijos a comer de forma adecuada y prevenir en ellos exceso de peso o mala alimentación. Es común escucharlos decirnos frases como estas: “yo le digo a mi hijo que de eso no puede comer porque engorda”, “si tiene hambre después de cenar le digo que tome un poco de agua, me asusta que coma tan tarde”, “me preocupa la panza que se le ve, le dije que ya la ropa no le va a quedar”.