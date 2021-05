Los 30 minutos después de finalizada la actividad física son clave para la recuperación. Por ejemplo si terminamos a las 8:00 a.m, entre las 08:00 a.m. y 08:30 a.m. debemos hidratarnos y comer algo. Aquí es donde su organismo y su músculo tienen una mayor capacidad para recibir los nutrientes que lo recuperaran. En otras palabras ¡intente comer algo lo más rápido posible una vez que haya finalizado!