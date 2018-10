He dicho que no a un cliente cuando percibo que no es un buen uso de mi tiempo (tal vez antes racionalizaba atenderlo). He dicho que no a esa salida cuando estoy indispuesta, cansada o enferma (antes me empujaba, maquillaba y salía). He dicho que no a mis familiares, cuando no me siento cómoda, valorada o respetada a través de interacciones o comportamientos (antes los disimulaba, los justificaba, o los soportaba).