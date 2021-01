El devengo del impuesto de traspaso requiere la implementación de un negocio jurídico que implique un título traslativo de dominio, no se devenga en cualquier negocio jurídico. Bien sea en el traspaso directo o en el traspaso indirecto. El título traslativo de dominio no existe en la fusión, razón por la cual el hecho generador del impuesto no se verifica. En otras palabras, la fusión no está sujeta al impuesto.