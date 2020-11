En el ambiente: No pocos contribuyentes, personas físicas que son accionistas de sociedades inactivas, han realizado traspasos de bienes de esas sociedades a su favor. Lo anterior, con el propósito de evitar reportar esos activos dentro de la declaración que deberá presentar la sociedad inactiva. Estos traspasos, se hacen por el valor histórico de los activos, por lo que no se genera ninguna ganancia gravable. Así, salvo los gastos legales (notariales y de timbres e impuesto de traspaso en el caso de activos inscritos en el Registro Público), no hay mayores consecuencias fiscales.