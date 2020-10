A modo de conclusión podemos decir que la Administración Tributaria está haciendo un esfuerzo para regularizar la prestación de esto servicios gravados con el IVA, el cual resulta muy difícil de cobrar pues los proveedores no domiciliados no podrán cobrar el mismo a menos que se encuentren registrados ante la Administración Tributaria, y posteriormente trasladar el mismo a favor de la Hacienda Pública. A nuestro criterio, el hecho de que un proveedor no domiciliado no aparezca incluido en la lista de la resolución DGT-R-27-2020 no debería ser un hecho que le reste importancia a la solicitud voluntaria de su inscripción, pues las buenas prácticas empresariales, deberían ser razón suficiente para colaborar con la hacienda costarricense en el cobro de un impuesto que, repito, se ha venido devengan desde el 1 de Julio del 2019.