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Cámara de Productores de Caña llega a sus 70 años con una estrategia de diversificación y expansión

La organización mantiene su compromiso de apoyar al productor agrícola, mientras amplía su alcance hacia otros sectores y regiones del país a través de una estrategia que combina tecnología e innovación para acompañar a los productores en un entorno cada vez más competitivo y generar nuevas oportunidades de crecimiento.

Por Heilyn Gómez V

Presentado por: Cámara de Productores de Caña del Pacífico








Cámara de Productores de Caña del Pacíficoagricultoresferreteríasconstrucciónproducción cañacafé Costa RicaPara Mario Hidalgo, gerente general de la Cámara de Productores de Caña del Pacífico
Heilyn Gómez V

Heilyn Gómez V

Periodista graduada en la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene una licenciatura en Comunicación Digital de la Universidad Latina de Costa Rica. Ha trabajado en distintas secciones de La Nación y, actualmente cubre temas para Brand Voice y la Revista Perfil.