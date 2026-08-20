Cámara de Productores de Caña llega a sus 70 años con una estrategia de diversificación y expansión

Presentado por: Cámara de Productores de Caña del Pacífico

Hace siete décadas, un grupo de pequeños productores de caña del Pacífico decidió unirse para resolver un problema común: acceder a insumos agrícolas en mejores condiciones y fortalecer su actividad productiva. La organización nació con recursos limitados e inició operaciones con un solo colaborador.

Setenta años después, aquella iniciativa se transformó en la Cámara de Productores de Caña del Pacífico, una organización con presencia nacional, 260 colaboradores, 11 puntos de venta y un portafolio que hoy atiende no solo al sector cañero, sino también a productores de café, hortalizas, tomate, melón, sandía y mango, entre otros cultivos, además de ofrecer soluciones para construcción, ferretería e industria pecuaria.

Para Mario Hidalgo, gerente general de la Cámara de Productores de Caña del Pacífico, la evolución responde a una decisión estratégica: entender que depender de una sola actividad implicaba limitar las posibilidades de crecimiento.

Mario Hidalgo, gerente general de la Cámara de Productores de Caña del Pacífico.

La diversificación no fue un objetivo en sí mismo, sino una necesidad para garantizar la sostenibilidad de la organización. — Mario Hidalgo, gerente general de la Cámara de Productores de Caña del Pacífico.

Diversificarse para reducir la dependencia del ciclo agrícola

La estacionalidad propia de la agricultura fue uno de los principales detonantes del cambio. Durante varios meses del año la demanda de insumos disminuía considerablemente, por lo que la organización necesitaba nuevas fuentes de ingresos que mantuvieran estable la operación.

La Cámara de Productores de Caña del Pacífico ha diversificado sus servicios también al sector ferretero.

La respuesta fue ampliar gradualmente su oferta hacia otros sectores productivos. “Cuando la actividad agrícola bajaba, la construcción sostenía la operación”, agregó Mario Hidalgo.

Esa estrategia permitió reducir la dependencia del ciclo agrícola, fortalecer la estabilidad financiera y generar nuevas oportunidades de negocio sin abandonar el propósito original de servir al productor.

La Cámara de Productores de Caña del Pacífico promueve la profesionalización del sector agrícola del país.

Actualmente, cerca del 60% de la actividad continúa vinculada directamente con el agro, un porcentaje que evidencia que, pese a la diversificación, la agricultura sigue siendo el eje central de la organización.

Un actor que cambió el mercado de insumos

Uno de los cambios más relevantes ha sido el papel que la Cámara ha asumido dentro del mercado nacional de insumos agrícolas.

Según Hidalgo, cuando la organización comenzó a comercializar fertilizantes y otros productos, el mercado presentaba poca competencia y los productores tenían escaso poder de negociación frente a los proveedores.

Con el paso de los años, la Cámara se convirtió en un referente para la formación de precios, muchos productores preguntan cuánto cuesta en la Cámara antes de comprar. Esa referencia ha contribuido a dinamizar la competencia y a ofrecer mayor transparencia en un mercado clave para la producción agrícola. — Mario Hidalgo, gerente general de la Cámara de Productores de Caña del Pacífico.

La Cámara también impulsa el sector de la contrucción en el país.

La tecnología impulsa la siguiente etapa

La innovación se ha convertido en uno de los pilares del crecimiento.

En agricultura, la organización fue pionera en promover el riego por goteo y actualmente impulsa el uso de drones, estaciones meteorológicas, maquinaria de precisión y nuevas tecnologías para responder a desafíos como la escasez de agua y la falta de mano de obra.

También trabaja con proveedores en el desarrollo de insumos con menor impacto ambiental y alternativas para reducir el uso de agroquímicos.

En construcción, la apuesta se orienta hacia materiales más eficientes, pinturas que mejoren el desempeño térmico de las edificaciones y productos que favorezcan el ahorro de agua y el uso responsable de los recursos.

La Cámara busca ofrecer mejores condiciones de ferreterias y dotar de todo lo que necesita el sector agrícola.

Mientras tanto, en el área veterinaria, la organización incorpora medicamentos con menor carga química y soluciones más sostenibles para el control de plagas y enfermedades.

“La innovación atraviesa todas nuestras unidades de negocio. Lo que buscamos es que el productor sea más eficiente, más rentable y pueda competir mejor”, señala Hidalgo.

Crecer donde todavía hay espacio

La expansión geográfica continúa siendo una prioridad.

La Cámara ya opera 11 puntos de venta en distintas regiones del país y mantiene un plan de crecimiento hacia zonas donde considera que aún existe potencial de desarrollo.

Para el representante de la Cámara, la organización continuará desarrollándose en aquellas actividades donde identifique nuevas necesidades del mercado.

Un agro que exige empresarios, no solo productores

Hidalgo considera que el principal desafío del sector agrícola costarricense es mantener la competitividad en un entorno de costos elevados y creciente competencia internacional.

Costa Rica enfrenta mayores costos de producción que otros países de la región, por lo que, afirma, la única alternativa es diferenciarse mediante calidad, productividad e innovación.

“La figura del campesino quedó atrás. Hoy el agricultor tiene que ser un empresario que gestione costos, incorpore tecnología y busque rentabilidad”, sostiene.

La Cámara busca mejorar las condiciones de distintos productores agrícolas, entre ellos el cafetero.

En ese proceso, la Cámara ha reforzado sus equipos de agrónomos y médicos veterinarios para acompañar técnicamente a los productores e impulsar la adopción de nuevas herramientas.

Setenta años después, la misión permanece

Aunque la organización ha ampliado su presencia en distintos sectores, Hidalgo asegura que el propósito sigue siendo el mismo que inspiró su creación.

“El mayor logro de estos 70 años es seguir siendo una empresa al servicio del agricultor nacional”, afirma.

Esa visión, añade, seguirá guiando el crecimiento de la Cámara, que buscará expandirse hacia nuevas regiones y continuar desarrollando soluciones para un sector agropecuario que enfrenta desafíos cada vez más complejos, desde el cambio climático hasta la mecanización y la necesidad de producir más con menos recursos.

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Sitio web

www.camaradeproductores.com