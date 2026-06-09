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De imágenes estáticas a videos virales: La nueva HONOR 600 Series pone el futuro de la IA en tus manos

La nueva serie incorpora herramientas de inteligencia artificial para creación de contenido, fotografía de 200 megapíxeles, batería de 7.000 mAh y funciones diseñadas para optimizar la experiencia diaria de los usuarios.

Por Alejandro Monge

Presentado por: Honor








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Alejandro Monge

Alejandro Monge

Periodista de Brandvoice. Bachiller en Periodismo graduado de la Universidad Latina. Cuenta con amplia experiencia trabajando en la cobertura de la agenda noticiosa de nacionales, deportes, sucesos, entre otros.