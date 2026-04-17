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Forland exhibe nueve camiones y presenta nuevos volquetes listos para el trabajo en Expomóvil

La marca de vehículos de trabajo incorpora a su portafolio de camiones con batea y furgones dos nuevos volquetes: los Forland V3000 y V6000.

Por Redacción Brandvoice

Presentado por: Forland








Expomóvil 2026Grupo QForland
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