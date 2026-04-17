Forland exhibe nueve camiones y presenta nuevos volquetes listos para el trabajo en Expomóvil

Empresarios, comerciantes y transportistas podrán conocer nueve modelos de camiones con batea, furgones y volquetes en el stand de Forland durante Expomóvil 2026. La marca de Grupo Q especializada en vehículos de trabajo participa en la feria, que se realiza del 16 al 26 de abril en el Centro de Eventos Pedregal, en San Antonio de Belén.

“Este año ampliamos nuestra oferta de vehículos de trabajo con dos nuevos volquetes: el Forland V3000 y el Forland V6000. Son camiones diseñados para responder a las exigencias de sectores como la construcción y la industria, ya que combinan capacidad de carga, resistencia y un sistema de descarga que facilita el manejo de materiales pesados”, aseguró Allan Herrera, gerente de ventas de Forland Grupo Q.

FORLAND

Los nuevos volquetes refuerzan la oferta de vehículos de trabajo de la marca con soluciones pensadas para distintas necesidades de transporte de materiales. El Forland V3000, de cabina sencilla y tracción 4x2, puede transportar 3,5 toneladas de carga y un volumen de 3,76 metros cúbicos. Está impulsado por un motor diésel turbo intercooler de 125 HP y 325 Nm de torque.

Por su parte, el Forland V6000 cuenta con cabina sencilla extendida y una tina útil para llevar 6,5 toneladas y un volumen de 6,38 metros cúbicos; está equipado con un motor diésel turbo intercooler de 156 HP y 450 Nm de torque.

FORLAND (RANDALL VÁSQUEZ/RANDALL VÁSQUEZ)

“Con esta exhibición buscamos mostrar la amplitud del portafolio, con camiones que se adaptan a distintos tipos de operación”, explicó Allan Herrera.

Herrera destacó que uno de los modelos insignia es el F2500: “un camión versátil dentro del portafolio, con gran aceptación por su capacidad y desempeño en distintas operaciones”.

Estos vehículos tendrán una presentación especial dirigida a comerciantes, transportistas y responsables de flotas, el sábado 18 de abril, a las 3 p.m., en el stand de la marca.