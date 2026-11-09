Economía y Política

A solo unos colones de la pobreza... ¿quiénes, cuántos y cómo son los ticos que quedan a solo ¢10.000, ¢25.000 o ¢50.000 de la línea de pobreza?

La línea de pobreza en Costa Rica es de ¢125.000 por personas en zonas urbanas y ¢97.000 en zonas rurales. Sin embargo, hay cientos de miles de personas apenas logran superarlas. ‘EF’ analizó los microdatos de la Enaho 2026 y le muestra cuántos son —y cómo son— esos hogares que se quedan al borde de la frontera estadística

Por Josué Alfaro

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En Costa Rica hay cientos de miles de personas que no son pobres, al menos oficialmente, pero cuyos ingresos se encuentran apenas por encima del límite. Se trata de familias que logran escalar por encima del umbral, aunque en algunos casos lo hacen con muchísimas dificultades y por pocos miles de colones mensuales.








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Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.