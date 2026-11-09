A solo unos colones de la pobreza... ¿quiénes, cuántos y cómo son los ticos que quedan a solo ¢10.000, ¢25.000 o ¢50.000 de la línea de pobreza?

En Costa Rica hay cientos de miles de personas que no son pobres, al menos oficialmente, pero cuyos ingresos se encuentran apenas por encima del límite. Se trata de familias que logran escalar por encima del umbral, aunque en algunos casos lo hacen con muchísimas dificultades y por pocos miles de colones mensuales.

En el país hay alrededor de 671.000 personas a ¢50.000 mensuales o menos de la línea de pobreza en Costa Rica y, entre ellas, 321.000 que están a menos de ¢25.000 y 138.000 a menos de ¢10.000.

Estos hogares tienen características muy particulares. Tienen más integrantes y una mayor presencia de menores de edad que el promedio nacional, pero al mismo tiempo cuentan con menos personas ocupadas para mantenerlos. Asimismo, quienes trabajan dentro de ellos perciben ingresos laborales inferiores y presentan niveles inferiores de aseguramiento.

EF analizó los microdatos de la última Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). La información se procesó con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial (IA) y así se determinó cómo es esa población que, aunque sigue fuera de la pobreza monetaria, se queda apenas en sus linderos.

Estar fuera de la línea de pobreza no es lo mismo que estar lejos. Cientos de miles de personas viven en condiciones muy similares, pero sus ingresos apenas logran pasar la barrera divisoria entre pobres y no pobres. (Rafael Pacheco Granados)

Cerca de ser pobres

La pobreza monetaria se mide a través de la línea de pobreza: un umbral monetario que representa el ingreso mínimo que necesita una persona para satisfacer el conjunto de sus necesidades básicas.

En Costa Rica, ese monto se compone por una Canasta Básica Alimentaria (CBA), así como por un componente no alimentario destinado a cubrir necesidades de vivienda, servicios públicos, transporte, salud, educación, vestimenta y otros gastos cotidianos.

Se toma como referencia el patrón de consumo obtenido en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de 2004, y los montos se actualizan cada año según la inflación.

Este 2026, la línea de pobreza fue de ¢125.000 por persona en zonas urbanas y ¢97.000 en zonas rurales. Si el ingreso de una familia se divide entre todos sus integrantes y no supera estas barreras, entonces se entiende que el hogar y todos sus integrantes son pobres.

Para dimensionar cuántas personas están en el límite de la pobreza, EF identificó los hogares donde los ingresos per cápita apenas superaron la línea de pobreza por menos de ¢10.000, ¢25.000 o ¢50.000 mensuales. El resultado fue de 671.000 personas y 221.000 hogares que entraron en al menos uno de esos escenarios.

El ejercicio únicamente plantea qué pasaría si crece la línea de pobreza. No se modifica ningún otro indicador de la herramienta estadística.

En Costa Rica hay 138.000 personas a menos de ¢10.000 de la línea de pobreza. (Rafael Pacheco Granados)

Trabajadores y remuneraciones

Los hogares cerca de la línea de pobreza tienen relativamente pocas personas ocupadas en su estructura familiar. Mientras el promedio nacional es de 1,22 ocupados por hogar, el dato oscila entre 0,81 y 0,85 entre los que están a ¢10.000, ¢25.000 o ¢50.000 de la línea de pobreza. Su situación es intermedia entre la de los hogares pobres y los no pobres, pero se acerca más a la de los primeros.

Algo similar ocurre en cuanto a su cantidad de trabajadores por familia. Aproximadamente uno de cada tres de estos hogares no tiene personas ocupadas frente al 53% en los hogares pobres y el 17,5% en los no pobres. Además, menos del 15% de las familias próximas a la línea de pobreza cuentan con dos o más ocupados: una proporción muy inferior al 39% de los hogares no pobres.

Las remuneraciones también muestran brechas similares. El ingreso laboral promedio de las personas situadas a menos de ¢10.000 de la pobreza apenas ronda los ¢220.000 y la cifra solo asciende a ¢254.000 entre los que están a ¢50.000: dichos montos son superiores al promedio de los hogares pobres, pero considerablemente inferiores al de no pobres o al promedio nacional.

El trabajo, sin embargo, no es la única fuente de recursos de los hogares que casi caen en la pobreza. Entre el 26% y el 29% de los hogares cercanos al umbral perciben pensiones contributivas, una proporción relativamente cercana al promedio nacional.

En lo que más se parecen a los hogares pobres es en la recepción de ayudas sociales. Entre el 35% y el 38% recibe algún subsidio estatal o beca, frente al 19% nacional, el 14% de los no pobres y el 46,5% de los pobres.

En conjunto, los datos describen a una población que comparte varias limitaciones económicas con los hogares que sí caen por debajo de la línea de pobreza, aunque algunas veces con mayor intensidad . Sus trabajadores son pocos, sus remuneraciones son reducidas y la presencia de ayudas sociales es alta.

Más integrantes y menos ocupados

Las diferencias entre los hogares cercanos a la pobreza y el promedio nacional también son demográficas. En términos de tamaño y de composición familiar, se parecen mucho más a los hogares pobres que al conjunto de los no pobres.

Mientras el promedio nacional de integrantes por hogar es de 2,81 personas por casa; el número asciende a 3,05 personas entre los hogares que están a menos de ¢10.000 de la línea de pobreza, a 3,14 entre los que están a menos de ¢25.000 y a 3,04 entre los que están a menos de ¢50.000. Esas cifras son similares al promedio de los hogares pobres (3,08).

Esta diferencia se relaciona con una mayor presencia de menores de edad. Aproximadamente la mitad de los hogares situados a menos de ¢10.000, ¢25.000 o ¢50.000 de la línea de pobreza tienen al menos una persona menor de 18 años en su composición general: un dato muy similar al de los hogares pobres y considerablemente superior al de los no pobres o el promedio nacional.

También existe una mayor proporción de hogares con jefatura femenina. El indicador se acerca al 50% en los tres grupos cercanos a la pobreza, por encima del promedio nacional (44,8%) y de los no pobres (43,2%).

En cuanto a la presencia de los adultos mayores en los hogares, el comportamiento es menos uniforme. Mientras el 36,8% de los hogares del país tiene al menos un integrante de 65 años o más, las cifras apenas crecen unos puntos porcentuales en las cercanías de la pobreza.

En conjunto, los datos describen hogares relativamente grandes, con mayor presencia de menores de edad y menos integrantes ocupados. Su composición familiar se asemeja mucho a la de los que ya viven en pobreza, aunque sus pocos ingresos les permiten mantenerse apenas por encima de la barrera que separa a los pobres de los no pobres .

Una gran cantidad de hogares está a solo un subsidio estatal o una pensión de caer en la pobreza. Dichos ingresos son cruciales para que la tasa de pobreza no sea mayor. (Jose Cordero)

Fuera, sí; lejos, no

La línea de pobreza permite establecer una clasificación estadística, pero superarla no implica que las condiciones económicas del hogar sean radicalmente mejores.

Por eso, aún cuando superan esa línea de pobreza, muchísimos hogares pueden seguir siendo especialmente vulnerables.

Para muchos hogares, la distancia con la pobreza depende apenas de un empleo informal, una pensión, un subsidio o un estancamiento inflacionario.

La frontera estadística existe, pero se encuentra a solo unos cuantos miles de colones mensuales para cientos de miles de hogares y de personas.