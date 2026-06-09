Economía y Política

Agua al límite: donde más crece Costa Rica, más se tensa el recurso hídrico

Costa Rica no enfrenta escasez generalizada de agua, pero sí crecientes límites de infraestructura, planificación y gestión. Mientras más del 50% del agua ni siquiera se factura, los rechazos de permisos y las interrupciones del servicio ya no son una rareza

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Por Josué Alfaro

Conseguir agua en Costa Rica dejó de ser un mero trámite. Uno de cada cuatro proyectos que solicita disponibilidad hídrica termina siendo rechazado: una señal de cómo el crecimiento urbano, turístico e inmobiliario empieza a chocar con un sistema incapaz de llevar agua a las zonas donde más se urbaniza.








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Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

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