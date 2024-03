Ángela Aguilar, alcaldesa de Heredia: “Me veían como la continuidad de José Manuel Ulate y no es así”

Angela Aguilar fue nombrada alcaldesa del cantón central de Heredia el 4 de julio de 2022 luego de que José Manuel Ulate presentara su renuncia, alegando que se acogería a su jubilación por complicaciones de salud, a pesar de que aún le quedaban dos años de mandato.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) designó a la entonces vicealcaldesa para que asumiera las riendas del municipio por el resto del periodo. En los comicios del pasado 4 de febrero, la candidata liberacionista ganó las contiendas municipales con el apoyo de 7.488 votantes –de un total de 103.688 empadronados– lo que significó un 31,5% de sufragios válidos, en un ambiente donde el abstencionismo llegó al 77%.

La alcaldesa, que completaría seis años al frente del municipio en 2028, conversó con EF sobre la situación actual del cantón central de la provincia de las flores y algunos planes para su segundo periodo.

Pregunta: Usted asumió tras la orden del TSE después de que José Manuel Ulate estuviera 15 años en el cargo. Antes de su salida, el exalcalde estuvo envuelto en una denuncia por supuesto abuso sexual y tráfico de influencias. ¿Esto le ayudó o le pesó al momento de tomar el cargo?

Respuesta: El mayor ataque de la campaña pasada fue ligarme y decir que era la continuidad de don José Manuel, viéndome como si fuera un títere de él y no es así. Soy una persona independiente, tengo mi forma de trabajar, no tengo ningún hecho de corrupción durante los más de 35 años de vida laboral, entonces no me pueden ligar con situaciones personales de otra persona.

LEA MÁS: Mario Redondo, alcalde de Cartago: “En los próximos dos años llegarán a Cartago seis empresas que generarán 2.835 empleos”

P: Según el Índice de Competitividad Cantonal, Heredia fue el tercer cantón más competitivo en 2023, pero en 2022 era el segundo. ¿A qué atribuye este cambio?

R: Uno de los principales factores son los permisos constructivos del año anterior, para el periodo que evalúa el índice de competitividad, los permisos constructivos no solamente fueron menos, sino que también fueron de menor cuantía. Eso incide bastante.

Tenemos conocimiento de muchas empresas que están con proyectos que quieren desarrollar en el cantón, pero en este momento están en proceso también de permisos, estudios previos y esperamos que nos van a elevar el índice de competitividad cuando saquen los permisos.

Uno de los índices que más a nosotros como gobierno local nos preocupa es el índice más bien de desarrollo humano porque ese índice no depende solamente del gobierno local, sino también depende del resto de instituciones por eso trabajamos en mejorar la salud y la seguridad de los ciudadanos, entre otros aspectos y por eso estamos haciendo reuniones interinstitucionales por ejemplo con el ministerio de Salud, Fuerza Pública, OIJ y otros.

Ángela Aguilar Vargas ganó las contiendas municipales para dejarse la alcaldía de Heredia con el apoyo de 7.488 votantes –de un total de 103.688 empadronados–. (Alonso Tenorio)

Usted afirma que hay 550 cámaras desplegadas en la ciudad. ¿Cuántas personas monitorean esas cámaras? ¿Qué indicadores manejan del papel que el monitoreo ha tenido en la seguridad ciudadana?

Efectivamente, hay 550 y vienen más en camino. Este año abrí cuatro plazas más de monitoreo porque realmente la efectividad de que dos o tres personas por tres turnos diarios vean tantas cámaras es prácticamente baja.

El año pasado contraté cinco policletos, para dar servicio en los parques y el mercado y ya para este año vienen 15 plazas más entonces, ya son 20 oficiales más con los que contamos.

También vamos fortalecer la alianza entre Fuerza Pública y Policía Municipal y así trabajar binomios. Vamos a robustecer el centro monitoreo que está en Guararí, que por convenio se le había dado a Fuerza Pública, pero necesitamos fortalecerlo desde la Administración Municipal. Entonces, hemos tenido un trabajo importante en la parte de la seguridad, también en la capacitación de los oficiales.

¿Qué planes específicos tiene para la comunidad de Guararí?

Con el incremento de policías vamos a tener una patrulla en el distrito de San Francisco que es donde está Guararí. A parte de la Fuerza Pública, va a estar también patrullaje adicional de la Policía Municipal.

Vamos a hacer una mesa de trabajo para ver los puntos estratégicos de donde colocar las cámaras de seguridad. En una ocasión se colocaron en un mismo día siete cámaras, les dispararon y las dejaron fuera de uso. Hay lugares específicos donde tenemos que analizar si efectivamente existe la seguridad necesaria para que la cámara no sea vandalizada.

Se está reforzando con más policías y con una patrulla por distrito.

En su campaña usted se comprometió a mejorar calles, mejorar parques, etc. pero su municipalidad ranquea 65 de 82 en cuanto a ejecución del presupuesto. ¿Cómo va a mejorar la infraestructura cuando la municipalidad no ejecuta?

Uno de los problemas más serios que tuvimos el año pasado fue la ejecución presupuestaria. Desde diciembre empezamos a trabajar, hicimos un cambio en todos los procesos de preinversión, de formulación de las definiciones, las decisiones de inicio y ya vamos a presentar el primer presupuesto extraordinario.

El año pasado el primer presupuesto extraordinario llegó hasta noviembre, duró más tiempo del esperado en el Consejo y dos meses en la Contraloría General de la República, eso nos atrasó en la ejecución. Muchos proyectos, aunque tuvieran contenido económico, no lograron salir porque teníamos apenas un mes y medio para poder hacer todo el proceso de contratación. Entonces, estamos midiendo que realmente se vayan ejecutando este año. Para 2024 tenemos ȼ26.000 millones de presupuesto y queremos bajar el superávit, el dinero tiene que estar invertido en todos los proyectos comunales.

LEA MÁS: Roberto Thompson, alcalde electo: “El cantón de Alajuela se ha quedado atrás y el desarrollo se ha ido mucho más hacia Occidente”

¿Cuáles son sus planes para la atracción de empresas al cantón central, pensando en zonas como Barreal?

Estamos trabajando fuertemente con la simplificación de trámites, que es esencial para que los inversionistas y las empresas vengan a Heredia, para que la patente salga máximo en cinco días si el interesado no tiene inspección y si ya la tiene, que no pase de diez días.También que los permisos de usos de suelo no pasen de cinco días.

¿Cómo potenciar el turismo en el cantón central herediano?

El año pasado creamos la oficina de turismo y se están realizando mejoras de infraestructura y en la oferta para el cantón que van a permitir fortalecer todo el proyecto turístico que incluyen recorridos en el casco central, en los diferentes edificios históricos, en el fortín. También los recorridos nocturnos al cementerio de Central de Heredia que tiene 44 personajes históricos. Vara Blanca también es un actor importante, porque tiene el 92% del territorio de nuestro cantón y es muy turístico.

Traemos un proyecto para también atraer turismo con respecto al paralelo 10 que pasa por la provincia. Y en la parte cultural, como a Heredia se le llama la Ciudad de las Flores estamos promoviendo a todas las familias a sembrar flores en frente de sus viviendas para embellecer el cantón.