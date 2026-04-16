Economía y Política

Así ‘se cerró el tubo’: vea cómo cambiaron los presupuestos de las instituciones públicas después de 8 años de ajuste fiscal en Costa Rica

El presupuesto nacional creció un 13,9% entre 2018 y 2026, descontando la inflación. Sin embargo, el dinero para Educación cayó un 8% y para Cultura, un 11%

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Por Josué Alfaro

La inversión pública en Costa Rica cambió de rumbo en los últimos ocho años: crece menos y se distribuye de forma distinta. Tras décadas de expansión sostenida, el gasto perdió dinamismo y empezó a redefinir sus prioridades, con aumentos recientes en áreas como Seguridad y Salud, y retrocesos en otras como Educación y Cultura.








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Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

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