Economía y Política

Así se dibuja la grande (y peligrosa) desigualdad de Costa Rica a partir de sus salarios

‘EF’ realizó una radiografía de la desigualdad salarial en Costa Rica: una minoría prospera, el resto sobrevive y las consecuencias ya están a la vista

EscucharEscuchar
Por Josué Alfaro

Costa Rica construyó durante décadas una economía desigual y fracturada, y los datos salariales son solo un retrato más de esa realidad. El 20% de los salarios más altos absorben más del 50% de todo el dinero que se paga a los trabajadores en el sector formal del país, mientras que el resto de sueldos —todos aquellos menores a ¢1,14 millones— van a parar a manos de trabajadores de clases bajas o de clases medias.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
SalariosSalarios 2025SicereCCSSDesigualdad
Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.