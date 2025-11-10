Economía y Política

Dos Costa Ricas en STEM: diplomas y empleo se quedan en el centro del país

Aunque STEM paga mejor, la oferta académica y los puestos de trabajo se concentran en la Región Central. Los datos de graduación y del mercado laboral hablan de una periferia que recibe menos diplomas, que enfrenta más barreras de acceso y que termina migrando para estudiar o emplearse

Por Josué Alfaro

Existe una promesa de mejores condiciones laborales y desarrollo territorial con las carreras STEM, pero solamente se cumple donde hay laboratorios y empresas: en el centro del país.








Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

