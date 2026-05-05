Economía y Política

Bajar el costo de la vida: ¿qué pasó con la gran promesa económica de Rodrigo Chaves?

Rodrigo Chaves llegó al poder con una promesa sencilla y poderosa: reducir el costo de la vida. Al final, los precios sí bajaron en promedio, pero de forma heterogénea y principalmente por factores externos

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Por Josué Alfaro

El presidente Rodrigo Chaves, economista de profesión, llegó al poder con una promesa sencilla y poderosa: bajar el costo de la vida.








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Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

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