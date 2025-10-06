Economía y Política

Becas de hasta 75%: requisitos para acceder a los colegios privados con mejor promedio en la UCR

Las becas cubren entre un 10% y un 75% de la colegiatura, según el desempeño académico y la situación económica de la familia.

EscucharEscuchar
Por Tatiana Soto Morales

El 19,8% de los centros educativos privados y subvencionados del país logró posicionarse entre los 50 colegios con mejor promedio en el examen de admisión de la Universidad de Costa Rica (UCR) en 2024, según la más reciente edición de El Especial de Colegios de El Financiero.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Especial Colegios 2026BecasPrivadosmensualidadesprecios
Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.