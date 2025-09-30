Economía y Política

Tres requisitos clave para ingresar a los colegios públicos con mejores resultados en los exámenes de admisión de la UCR, TEC y la UNA

Así como ocurre en la universidad, los colegios públicos de mejor desempeño también aplican sus propios filtros de ingreso. Le contamos cuáles son.

EscucharEscuchar
Por Tatiana Soto Morales

Los colegios científicos, humanísticos y experimentales bilingües conforman un selecto grupo dentro de la educación pública costarricense: son las instituciones que concentran los mejores promedios en los exámenes de ingreso a las universidades estatales.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Especial colegios 2026Educación pública
Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.