Economía y Política

Cadexco exige al próximo gobierno frenar la inseguridad y modernizar Puerto Caldera ante pérdida de competitividad

El gremio exportador de Costa Rica advierte a los candidatos presidenciales que su prioridad debe ser reforzar la seguridad, modernizar la infraestructura y superar los rezagos educativos para mantener la competitividad y atraer talento al país

Por Tatiana Soto Morales

El gremio exportador enfrenta una temporada desafiante marcada por los aranceles punitivos de Estados Unidos (EE. UU.) —principal socio comercial de Costa Rica—.








CadexcoExportadoresCandidatos presidencialesDemandas
Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

