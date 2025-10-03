Economía y Política

Licitación de Puerto Caldera: el cartel de la discordia entre el Incop, la Contraloría y el sector empresarial

Mientras el gobierno acusa a la Contraloría General de la República de poner obstáculos y las cámaras empresariales le piden que agilice la licitación del puerto, el ente contralor responsabiliza al Incop por los atrasos. ¿Por qué ha sido tan difícil este proceso?

Por Fabiola Martínez Ortiz

“Dios quiera que la Contraloría no siga poniendo obstáculos”, rezó el presidente de la República, Rodrigo Chaves, durante la sesión solemne del Consejo de Gobierno desde Puntarenas, celebrada el 30 de septiembre. Esta vez se refería al proceso de licitación de Puerto Caldera, el cual, dijo, ha implicado una “espera infame”.








