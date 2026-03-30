Economía y Política

Carlos Murillo, internacionalista, sobre la situación entre Costa Rica y Estados Unidos: ‘No veo una relación de Estado, es estrictamente personal’

El director del CIOD-UCR afirma que el gobierno de Rodrigo Chaves se subordina a los intereses de Donald Trump, pero no parece obtener ventajas concretas que justifiquen ese cierre de filas

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Por Josué Alfaro

El gobierno de Rodrigo Chaves asumió una postura clara —que, según parece, continuará en la administración de la presidenta electa Laura Fernández—: una lealtad sin ambages a Donald Trump y los intereses de su gobierno en Estados Unidos.








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Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

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