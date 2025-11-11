Economía y Política

¿“Carreras de hombres” y “carreras de mujeres”? Las brechas de género en Costa Rica varían a niveles extremos en 150 disciplinas

Seis de cada 10 títulos de grado emitidos entre 2021 y 2024 fueron a manos de mujeres. Sin embargo, hay carreras donde hasta el 70% o más de los graduados en ese período fueron hombres

Por Josué Alfaro

Más mujeres que hombres se gradúan de la universidad. Un 60% de los títulos de bachillerato y licenciatura entregados por las universidades costarricenses entre 2021 y 2024 se destinaron a mujeres, frente a solo un 40% que fueron emitidos para hombres.








Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

