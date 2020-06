Recordemos que la naturaleza particular del impuesto de patentes municipales implica la dualidad entre el permiso para realizar actividades, vinculado con el devengo del referido tributo, llamado patente. Y, por disposición de ley, el tributo se paga aunque no se desarrolle la actividad. Y como, a veces, cuesta tanto cumplir con toda la tramitomanía para obtener la patente, el hecho de suspenderla temporalmente puede convertirse en un calvario. Entonces, la nueva ley facilita el no perder la patente (ni tenerla que gestionar otra vez); sino más bien suspenderla.