Al señalar el reglamento que el ingreso por alquiler debe incluirse en el renglón de la declaración denominado ventas “A clientes exonerados por Ley especial”, reconoce que el arrendador no verá disminuido el crédito fiscal por sus compras. En efecto, el artículo 21 LIVA señala que “tendrán derecho al crédito fiscal los contribuyentes que hayan realizado operaciones […] con entes públicos o privados que por disposición en leyes especiales gocen de exención de este tributo, cuando tales operaciones hubieran estado de otro modo sujetas y no exentas”. Si no fuera por esa norma, la disminución en el crédito fiscal del arrendatario aumentaría el precio del alquiler, lo que sería contrario a la intención del legislador.