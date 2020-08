En el Impuesto de Valor Aagregado (IVA): exportación e importación de servicios. Para la importación, claramente el consumo es determinante para que el tributo sea aplicable; pero en la exportación no; sino donde se preste el servicio. ¿Cuándo habrá una exportación de servicios donde éste no se preste en Costa Rica? Vinculación “ostensible” para conceder la exoneración del IVA en servicios conexos a la construcción de obra civil. Rentas del capital mobiliario pasivas, a pesar de no provenir de inversiones reguladas. O exigir un empleado para tributar como renta empresarial en ese supuesto. Dividendos gravando rentas del capital.