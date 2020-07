Durante el mes de agosto se habilitará el acceso a las playas y lagos de lunes a domingo de las 5:00 a.m. a las 9:30 a.m. en cantones en alerta naranja y de las 5:00 a.m. a las 2:30 p.m. en cantones en alerta amarilla, con medidas de distanciamiento de 1,8 metros respetando las burbujas sociales. Este acceso incluye las actividades deportivas sin contacto, previa aprobación de protocolos por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) con cada municipio.