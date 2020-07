Otras medidas que favorecerán el retorno de la actividad turística, poco a poco, son la ampliación del tiempo de estancia en playas para cantones con alerta amarilla, esa franja que actualmente opera de 5:00 a.m. a 9:30 a.m., pasará, a partir del 1.° de agosto, de 5:00 a.m. a 2:30 p.m.