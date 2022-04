¿Cómo planteó el presidente electo Rodrigo Chaves que se debe reducir la planilla del Estado?

Rodrigo Chaves, presidente electo del país, afirmó cuando era candidato que no desea realizar recortes masivos de personal en el sector público. Desde su punto de vista, revertir la contratación de trabajadores de los últimos gobiernos “va a tomar tiempo”.

El nuevo mandatario, sin embargo, aseguró en una entrevista con EF publicada el 13 de enero pasado que sí estaría anuente a aplicar congelamientos de plazas, traslados interinstitucionales y sistemas de prejubilación, cuando se considere pertinente.

[ Lea la entrevista completa ]

¿Hay que despedir funcionarios públicos?

— En las instituciones lo que hay que hacer es optimizar los costos, en general, incluyendo la planilla. Eso no significa que haya necesidad de hacer despidos masivos. Yo creo que si Costa Rica da una orden clara de no reemplazar personas que se pensionan, por ejemplo, y eso lleva a un 5% o 6% de los empleados públicos por año; o si abrimos un programa de retiro voluntario y no volvemos a recontratar, lo que nos queda es mover los empleados públicos de una institución a otra, quienes así quieran para permanecer en el Estado, para mejorar la calidad del servicio.

Sí, tenemos que readecuar el funcionamiento, la estructura de costos, incluyendo los empleados; pero no pasa por despidos masivos.

Esto de lo que hablo es lo contrario a lo que hizo Liberación. Si usted se fija, la planilla de Costa Rica aumentó en más de 100.000 empleados y reversar eso va a llevar tiempo para no causar una gran disrupción y dislocación, pero no le tengo miedo a reordenar y reestructurar los gastos de las instituciones, incluyendo las planillas.