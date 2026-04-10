Economía y Política

Competencia en el Caribe: OCDE propone a Costa Rica como el modelo a seguir para la industria de semiconductores en República Dominicana

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Por Joel Porras

Los semiconductores están en infinidad de objetos de uso diario: computadoras, celulares, industria médica y automotriz, entre otros. Esta industria ha tenido un crecimiento exponencial a tal punto que, actualmente, son el cuarto producto más comercializado a nivel global. Un país del Caribe no quiere quedarse atrás y está altamente interesado en la atracción de empresas de este tipo. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) le ha puesto como ejemplo a Costa Rica para lograrlo.








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