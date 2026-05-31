Economía y Política

“Comunistas”, “vagabundos”, “canallas”, “vergüenza nacional”... el tono de Chaves sigue vivo con Laura Fernández

En menos de un mes como presidenta, Laura Fernández ya señaló al fiscal general como una “vergüenza nacional”, tachó a los diputados de oposición de “vagabundos” y “comunistas”, y reiteró la etiqueta de “canallas” sobre algunos medios

EscucharEscuchar
Por Josué Alfaro

Con solo un mes como presidenta de la República, Laura Fernández ya calificó como una “vergüenza nacional” al fiscal general Carlo Díaz, dijo que el Poder Judicial se está convirtiendo en un “lastre” para el país, llamó “vagabundos” y “comunistas” a los diputados de oposición que se oponen al proyecto oficialista de armonización eléctrica, y reiteró la etiqueta de “canallas” en contra de algunos medios de comunicación.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Laura FernándezConfrontaciónDiscursoRodrigo Chaves
Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.