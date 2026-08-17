Economía y Política

Confrontación, seguridad y cambios de discurso: así han sido los primeros 100 días del gobierno de Laura Fernández

Análizamos los claroscuros que dejaron los primeros 100 días del gobierno de Laura Fernández en Costa Rica.

EscucharEscuchar
Por Tatiana Soto Morales

Los primeros 100 días del gobierno de Laura Fernández han transcurrido por tres carriles: el impulso de su agenda de gobierno basada en seguridad, una confrontación institucional que, en buena medida, ha sido alimentada por sus propias declaraciones sobre el Poder Judicial, y un cambio de discurso en materias polémicas.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
100 díasLaura FernándezPoder JudicialAsamblea Legislativa
Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.