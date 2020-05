“Otra vez votamos contra el reloj, estamos un sábado votando un proyecto por la urgencia. La pregunta que uno se hace es: ¿por qué a este Gobierno le encantan estas carreras, y le encanta jugarse estos riesgos? (...), El tema de fondo es que el Ejecutivo no escucha, porque no le viene en gana o porque no tiene una hoja de ruta clara”, aseguró Yorleny León, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), en su intervención en el pleno.