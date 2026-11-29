Guobin Tam Zhang, un ciudadano requerido por presunto narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos, apareció en la celebración del triunfo electoral de Laura Fernández, se fotografió con Pilar Cisneros y también estuvo presente en otra actividad transmitida por medios oficiales junto a figuras del Gobierno, incluidos el expresidente Rodrigo Chaves y la entonces presidenta electa Fernández.

Las imágenes —divulgadas después de la captura del sospechoso— provocaron cuestionamientos sobre su presencia en ambas actividades, las circunstancias de su ingreso y los eventuales contactos que pudo mantener con figuras oficialistas.

Aunque con fuerte impacto mediático y político, el caso es apenas uno de los más recientes en una sucesión de controversias relacionadas con el crimen organizado que han rodeado al oficialismo en los últimos cuatro años y medio.

Entre ellas figuran las afirmaciones de Celso Gamboa sobre supuestas facilidades gubernamentales para ingresar cocaína, contactos de funcionarios con personas investigadas y decisiones de retirar policías antidrogas de zonas estratégicas, donde posteriormente se descubrieron operaciones criminales.

Los hechos tienen distintos orígenes y alcances, y ninguno demuestra por sí mismo complicidad de líderes chavistas con el crimen organizado o que exista una conexión entre todos ellos. Sin embargo, su acumulación ha generado preguntas sobre las relaciones, las decisiones y los controles institucionales.

Este es un recuento de las principales polémicas relacionadas con narcotráfico que han acompañado al chavismo desde su llegada al poder.

Rodrigo Chaves y Laura Fernández han mantenido un discurso de mano dura contra el crimen organizado. Sin embargo, sus gobiernos han tenido que enfrentar múltiples controversias relacionadas con narcotráfico y otras actividades ilegales. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Menciones y contactos

Los dichos de Gamboa

La solicitud de extradición de Celso Gamboa, el exmagistrado de la Sala Tercera (2016-2018) y exministro de Seguridad (2014-2015) que se convirtió en uno de los primeros costarricenses enviados a Estados Unidos por acusaciones relacionadas con el narcotráfico este año, marcó una de las polémicas más recordadas de la administración Chaves.

Según información del expediente de la Administración para el Control de Drogas (DEA) publicada por varios medios de comunicación en junio de 2025, Gamboa aseguró que el Gobierno le concedía facilidades para introducir cargamentos de cocaína.

El exmagistrado hizo esas afirmaciones el 20 de septiembre de 2023, ante personas vinculadas con una operación encubierta de las autoridades estadounidenses, a las que también mencionó su experiencia como exministro de Seguridad y sus contactos con instituciones públicas.

El entonces presidente Rodrigo Chaves (2022-2026), sin embargo, rechazó interpretaciones que vincularon las palabras de Gamboa con su gobierno, al igual que lo hizo el entonces ministro de Seguridad, Mario Zamora (2023-2026), quien ahora se desempeña como embajador del país ante la ONU en Ginebra. Independientemente de la mención, los dichos de Gamboa nunca han sido acreditados como probados por parte de las autoridades.

Celso Gamboa, junto con Edwin López, fue uno de los dos primeros costarricenses en ser extraditados por narcotráfico a Estados Unidos, tras la reforma constitucional que habilitó ese tipo de procedimientos. (OIJ/OIJ)

La relación Gamboa-Campos

En 2025 también trascendieron contactos de Gamboa con funcionarios del Gobierno. El entonces director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, declaró bajo juramento en una comisión legislativa que el entonces ministro de Justicia, Gerald Campos (2022-2026), había reconocido que mantenía comunicaciones con el exmagistrado durante una reunión en la que también participó Rodrigo Chaves, en marzo de 2023.

Zúñiga también reveló que el ministro acostumbraba referirse a Gamboa como “jefe”, un trato que Campos admitió haber podido utilizar cuando coincidió con el abogado en el Poder Judicial y este último era alto juez de la Corte Plena. Antes de ser ministro, Campos trabajó en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Campos, quien se matuvo en el proyecto chavista al ser nombrado ministro de Seguridad por Laura Fernández, negó estar involucrado en cualquier actividad ilícita y, aunque evitó precisar cuándo había sido su última comunicación formal o informal con el entonces extraditable, reconoció que Gamboa ejercía como abogado y podía presentar muchas gestiones penitenciarias que requerían su atención. “Pero de una relación producto del trabajo ordinario a ser corrupto, hay mucha diferencia”, matizó.

La relación tenía, además, otro antecedente. Campos reconoció que remitió información a Gamboa sobre una denuncia en su contra, cuando ejercía como subdirector del OIJ. El caso fue elevado por la Inspección Judicial a la Corte Plena, que desestimó la queja por mayoría y no impuso sanciones, según aclaró el Poder Judicial en julio de 2025.

La reunión con el exministro Torres

También se conoció que Jorge Torres, quien había ocupado el Ministerio de Seguridad y posteriormente pasó a comandar la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), se reunió con Gamboa y otras dos personas que luego resultaron investigadas por narcotráfico.

Rodrigo Chaves reconoció el encuentro y sostuvo que se había pactado para obtener información que permitiera localizar a Alejandro Arias Monge, alias Diablo. La captura de Diablo se daría meses después en un trabajo liderado por el Poder Judicial y ese hecho desencadendesencadenó críticas del Poder Ejecutivo. Chaves calificó la operación de captura como “operación chiripa”. Laura Fernández también cuestionaría el operativo.

Jorge Torres, por su parte, aseguró que Gamboa pretendió conseguir protección o facilidades para los hermanos Estupiñán, personas de origen colombiano vinculadas al narcotráfico, pero el funcionario afirmó que rechazó la propuesta. Según relató, incluso solicitó protección presidencial después de interpretar un comentario de los participantes como una amenaza contra un familiar.

La existencia de esos contactos no demuestra que los funcionarios participaran en las actividades ilícitas atribuidas a Gamboa pero provocaron preguntas sobre el nivel de conocimiento que tenían las autoridades en relación con las actividades del exjuez y el alcance de los contactos.

La publicación mexicana

Las reuniones, los contactos y los dichos de Gamboa se hicieron públicos hasta el año 2025, pero ocurrieron en 2023, el mismo año en que el periódico mexicano El Universal, uno de los más reconocidos de México, publicó un artículo sobre supuestas negociaciones entre autoridades costarricenses y redes criminales relacionadas con los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. La publicación indicaba que se habría negociado para reducir los homicidios asociados con las disputas de organizaciones criminales, con base en declaraciones de fuentes anónimas.

La Fiscalía abrió una investigación de oficio a partir de la publicación; sin embargo, se emitió una solicitud de desestimación que fue acogida por la Sala de Casación en marzo de 2025 por falta de elementos.

El Ejecutivo siempre negó las acusaciones, mientras Chaves y el exministro Zamora calificaron la publicación como totalmente infundada. La cantidad de homicidios se ha mantenido en un nivel relativamente estable desde entonces: 905 homicidios en 2023, 876 homicidios en 2024, y 873 homicidios en 2025 y la mayoría se sigue considerando como ajustes de cuentas entre criminales.

El diario mexicano El Universal atribuyó al Gobierno de Costa Rica negociaciones con grupos criminales; sin embargo, su relato se basó exclusivamente en fuente anónimas.

La mención de “papá Chávez”

Aquella publicación de El Universal antecedió otra del medio CRHoy, sobre una mención del expresidente Rodrigo Chaves en un expediente judicial.

Según publicó el medio, Gabriel Lozano Bonilla, alias Compadre, se refirió al entonces presidente como “papá Chávez (sic)”, en una conversación telefónica intervenida por el OIJ en marzo de 2023.

Lozano era uno de los imputados por el Caso Corona, relacionado con una organización sospechosa de exportar cocaína líquida a Europa y Asia, y terminó siendo extraditado a Estados Unidos.

Las conversaciones y los dichos, sin embargo, no comprueban que Chaves conociera a las personas involucradas ni que tuviera relación alguna con ellas.

Decisiones cuestionadas

Retiro de PCD de puntos clave

El Gobierno también ha enfrentado controversias por decisiones administrativas sobre vigilancia de los puertos y rutas utilizadas por organizaciones narcotraficantes.

Una de las principales se remonta a septiembre de 2023, cuando el Ejecutivo retiró a la Policía de Control de Drogas de puertos, aeropuertos y puestos fronterizos en el contexto de la “Operación Soberanía”.

En la Terminal de Contenedores de Moín, una parte de las funciones de vigilancia quedó en manos de la Policía de Fronteras y, casi tres años después, el OIJ y la Fiscalía realizaron 65 allanamientos contra una organización que presuntamente utilizaba funcionarios policiales para facilitar el envío de cocaína desde esa terminal portuaria. El operativo dejó más de 50 detenidos, entre ellos, nueve policías de Fronteras y un exfuncionario de ese cuerpo, que habrían colaborado con criminales.

La Fiscalía atribuyó a la organización envíos de 13,8 toneladas de cocaína a Europa y otros 670 kilogramos a Estados Unidos, y señaló que el grupo ofrecía servicios logísticos para contaminar contenedores de exportación a un precio de $250.000 por unidad que lograba salir con droga.

La investigación señaló la presunta participación de policías en la organización, pero no demostró que la decisión gubernamental se hubiera tomado para favorecer a organizaciones de narcotráfico. El fiscal general, Carlo Díaz, sin embargo, sí cuestionó que el Gobierno hubiese retirado a la PCD de Moín y afirmó que la operación de seguridad había sido burlada por narcotraficantes con ayuda de funcionarios policiales.

El gobierno de Laura Fernández anunció en julio de 2026 que revertiría progresivamente el retiro de la PCD de los puestos fronterizos y confirmó el regreso de agentes especializados al Aeropuerto Juan Santamaría. La presidenta atribuyó el cambio a la evolución del narcotráfico y el ministro Gerald Campos alegó que la administración anterior había enfrentado limitaciones de personal. Consultado sobre si el retiro pudo beneficiar a organizaciones criminales, Campos respondió que no lo sabía, pero que “el recurso (policial) tiene que utilizarse dependiendo de las actuaciones de investigación que hay en un momento determinado”.

El retiro de la PCD de puertos y aeropuertos fue criticado por múltiples actores políticos y sociales. Ahora, el gobierno de Laura Fernández anunció medidas de reinstalación.

Retiro de guardacostas

Otra decisión cuestionada llegó en junio de 2023, cuando el viceministro de Seguridad, Manuel Jiménez Steller, decidió retirar al Grupo de Operaciones Especiales del Servicio Nacional de Guardacostas (Gopes) de bahía Drake, en la Zona Sur. La decisión acaparó titulares por tratarse de una unidad especializada en la intercepción de embarcaciones sospechosas que operaba en una región señalada como ruta de ingreso de drogas provenientes de Sudamérica.

La decisión generó críticas, por ejemplo, del exdirector del OIJ, Randall Zúñiga, quien dijo estar muy preocupado por el vacío de presencia policial en la zona. No obstante, el Ministerio de Seguridad respondió diciendo que la reubicación no implicó abandonar Drake, pues las operaciones continuaron desde Golfito y Quepos, con apoyo de otros cuerpos policiales. Seguridad también atribuyó la decisión al exdirector de Guardacostas, Martín Arias, quien luego afirmó bajo juramento que únicamente había planteado un traslado temporal por condiciones meteorológicas y que Jiménez Steller había sido el responsable del traslado permanente.

El entonces viceministro justificó la reubicación por las dificultades para operar embarcaciones desde Drake y la necesidad de ampliar la cobertura hacia otros puntos del Pacífico, dejando las instalaciones en Drake para la Fuerza Pública.

La decisión se mantuvo por la mayor parte del gobierno de Rodrigo Chaves, pero el gobierno de la presidenta Laura Fernández anunció el regreso de personal de Guardacostas al Triángulo de Osa en agosto pasado, según reportaron varios medios de comunicación.

Jiménez Steller también ordenó retirar a los seis agentes de Guardacostas destacados en Sixaola y trasladarlos a Portete, en Limón. La orden fue verbal, según declaró bajo juramento Arias, quien dijo haber advertido sobre riesgos potenciales.

El Ministerio luego confirmó el traslado y lo justificó señalando que la estación no tenía embarcaciones propias, que sus agentes realizaban patrullajes a pie y que la zona tenía baja incidencia criminal. Sin embargo, tres años más tarde, los investigadores del caso Riverside relacionaron la disminución de vigilancia policial con la construcción de pistas clandestinas por parte de la organización de Edwin López, alias Pecho de Rata, según información que publicó CRHoy.

El posible efecto de las decisiones policiales en las operaciones de los grupos criminales, sin embargo, no demuestra por sí sola que las instrucciones hayan sido tomadas con el fin de favorecer esas actividades ilícitas.

El gobierno de Laura Fernández también revirtió decisiones sobre el equipo de Guardacostas que habían sido removidos del Triángulo de Osa. (Guardacostas Costa Rica/Guardacostas Costa Rica)

Reuniones en favor de un imputado

Otra controversia vinculada con el control de cargamentos incluso provocó la salida de un jerarca del gobierno anterior.

En noviembre de 2023, el expresidente Chaves solicitó la renuncia de Braulio Venegas Dijeres, entonces presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop), después de que La Nación reveló que había gestionado una reunión en favor de un abogado sospechoso de narcotráfico y legitimación de capitales con el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer).

La investigación del Caso Corona reveló posteriormente que Venegas también había facilitado el acercamiento de una empresa privada con Radiográfica Costarricense (Racsa), para participar en el proyecto gubernamental de escáneres antidroga.

El expresidente Chaves sostuvo que no tenía pruebas de que Venegas hubiese participado en actividades ilegales hasta el momento de su destitución, pero consideró necesario retirarlo ante los cuestionamientos.

Alertas en instituciones

El informe de los 116 policías

Las controversias también han alcanzado los controles internos de los cuerpos policiales y del Poder Ejecutivo.

En agosto de 2026, La Nación reveló la existencia de un informe de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal del Ministerio de Seguridad que identificó posibles nexos entre 116 policías, principalmente de la Zona Sur, y estructuras criminales. Entre las actividades atribuidas figuraban presuntas labores de escolta, protección, apoyo logístico y coordinación de aterrizajes en pistas clandestinas.

El informe no constituía prueba judicial, sino información confidencial de inteligencia sobre el cuerpo policial.

El documento había sido elaborado desde abril y fue remitido a las autoridades de la Fuerza Pública; entre ellas, el entonces viceministro Erick Lacayo y el director policial Marlon Cubillo. Sin embargo, trascendió públicamente hasta agosto por medio de la prensa y el propio ministro entrante, Gerald Campos, aseguró que lo desconocía hasta ese momento.

Campos cuestionó que el informe hubiera sido publicado por un medio de comunicación, pero también remitió el caso al Ministerio Público y denunció a Lacayo y Cubillo por sus posibles responsabilidades. Cubillo, por otra parte, defendió públicamente sus actuaciones y denunció la filtración del documento.

Captura de ‘Diablo’

Otra controversia surgió después de la captura de alias Diablo, en julio de este año. La presidenta Fernández pasó de felicitar al OIJ por la operación a cuestionar distintas actuaciones judiciales, entre ellas, el traslado del detenido y las condiciones de su audiencia.

El fiscal general, Carlo Díaz, defendió el operativo y dirigió cuestionamientos al propio Ejecutivo; entre ellos, que alias Diablo había afirmado que recibió colaboraciones de policías del Ministerio de Seguridad Pública.

Díaz también cuestionó la insistencia gubernamental en preguntar con quién había hablado el detenido y se preguntó públicamente si las autoridades tenían miedo de que ofreciera información a la DEA.

Fernández y Rodrigo Chaves mantuvieron sus cuestionamientos al Poder Judicial, y rechazaron cualquier preocupación interesada.

La afirmación atribuida a Diablo no comprueba por sí misma que haya existido la colaboración. Hasta el momento no existen funcionarios acusados.

Cuestionamiento sobre el pasado de Campos

Gerald Campos, exministro de Justicia y actual jerarca de Seguridad, también quedó en el centro de otro cuestionamiento en agosto de 2026, cuando un exjefe policial lo acusó de haber minimizado informaciones sobre Gilbert Bell, alias Macho Coca.

Rogelio Ramírez dijo en un programa de Canal 38 que Campos consideraba a Macho Coca “un mito”, cuando dirigió al OIJ de Limón entre 2006 y 2011, y que agentes judiciales de entonces se desmotivaban porque sus reportes eran descartados.

Ante esas declaraciones, el actual ministro de Seguridad reconoció a CRHoy que recibió reportes confidenciales sobre Bell cuando estaba en el OIJ, pero sostuvo que esas comunicaciones no necesariamente reunían las condiciones para abrir investigaciones formales.

“Macho Coca” finalmente fue extraditado a Estados Unidos en agosto por acusaciones de narcotráfico internacional.

Gilbert Bell, alias Macho Coca, fue extraditado a Estados Unidos desde mediados de agosto pasado. Desde entonces, está bajo custodia de las autoridades de ese país. (Foto: captura de patna/Foto: captura de pantalla vídeo del MInisterio de Justicia)

Celular en máxima seguridad

Otra situación mucho más reciente ocurrió el 15 octubre de 2026.

Maiker Guzmán Charpantier, uno de los oficiales de Seguridad Pública asignados a custodiar a Alejandro Arias Monge, alias Diablo, y a Jonathan Pérez Méndez, alias Tan, fue detenido en horas de la madrugada después de ingresar con un teléfono celular, un cargador y otros dispositivos electrónicos a una zona de máxima seguridad en La Reforma.

El oficial actualmente se encuentra en libertad, con medidas cautelares, mientras se investigan los hechos.

El caso llamó la atención por el contexto en el que ocurrió. El Gobierno había anunciado un dispositivo extraordinario de vigilancia para impedir las comunicaciones de los reclusos con el exterior y restringir el ingreso de dispositivos; sin embargo, el oficial logró pasar los puestos de control.

Guzmán Charpantier es integrante de la Unidad Especial de Apoyo y también es hijo de Eduardo Guzmán López, conocido como Inca: un oficial de la Unidad Especial de Intervención (UEI). No obstante, no ha trascendido información que atribuya al asesor presidencial conocimiento o participación en los hechos investigados contra su hijo.

Relaciones cuestionadas

Las fotos del “principal lavador”

Otras controversias más recientes adquirieron una dimensión visual, por la difusión de varias fotografías y videos de un ciudadano chino-costarricense requerido por Estados Unidos en actividades relacionadas con el Gobierno. Se trata de Guobin Tam Zhang, conocido como Juan Carlos Tam Cheong, quien fue detenido en octubre, por acusaciones de narcotráfico y lavado de dinero en suelo norteamericano.

Después de su captura, CRHoy publicó una fotografía en la que Tam aparecía junto a Pilar Cisneros durante la celebración del triunfo electoral de Laura Fernández: un evento que se realizó en un salón interior del Hotel Aurola en febrero pasado y que había sido reservado para dirigentes, invitados y personas cercanas a la campaña.

Consultada por la prensa, Cisneros negó conocer al extraditable y sostuvo que durante la celebración se fotografió con muchas personas, mientras que Fernández rechazó cualquier relación y dijo desconocer por qué había asistido a su festejo.

Freddy González, secretario general del PPSO, ha reconocido públicamente que había visto varias veces al detenido en el pasado y que lo conocía por medio de Kathleen Quirós, exdirigente cooperativista relacionada sentimentalmente con Tam. No obstante, niega haberlo llevado a la actividad.

El PPSO rechaza haber recibido cualquier financiamiento por parte del detenido y anunció una investigación interna para determinar cómo llegó a la celebración de febrero pasado.

El asunto adquirió otra dimensión cuando aparecieron registros adicionales de una segunda actividad. El 8 de octubre, La Nación publicó imágenes en las que Tam aparecía sentado entre los asistentes a una actividad en barrio Cristo Rey, a pocas filas de Chaves, Fernández, ministros y diputados electos del PPSO.

En el evento, realizado el 25 de abril, se celebraba la clausura de la Semana Nacional del Cooperativismo y la inauguración de una torre habitacional de la organización Obras del Espíritu Santo, que comanda el padre Sergio Valverde.

Las imágenes documentan la presencia de Tam en actividades vinculadas con el chavismo, pero no demuestran que existieran acuerdos personales, financieros o criminales con sus dirigentes.

Pilar Cisneros, exdiputada y actual asesora en comunicación del gobierno, negó conocer a Guobin Tam Zhang, también conocido como Juan Carlos Tam Cheong, supuesto lavador de activos que fue detenido con fines de extradición. (Cortes/Foto: cortesía)

Encuentro con productor detenido

Las fotografías con Tam, sin embargo, no fueron las únicas que provocaron cuestionamientos alrededor de la presidenta Fernández.

En octubre también salieron a la luz imágenes de un encuentro que sostuvo con Hugo Benavides Barboza, productor de espectáculos que recientemente resultó detenido como sospechoso de legitimación de capitales en el caso Éxodo.

La reunión ocurrió el 28 de marzo de 2026, durante el concierto del Grupo Firme en el Estadio Nacional, donde la entonces presidenta electa fue recibida por Barboza, quien le entregó flores y un reconocimiento por las medidas gubernamentales de simplificación de trámites. Entre los acompañantes de la mandataria estuvieron el vicepresidente electo Francisco Gamboa y Pablo Martínez Bertozzi, entonces asesor presidencial y actual director de la DIS.

Fernández aseguró que desconocía la existencia de cualquier investigación y explicó que Gamboa le trasladó la invitación al concierto, pero que rechazó entradas de cortesía. Además, negó tener cualquier vínculo con el productor y sostuvo que no podía conocer los expedientes reservados de las personas con las que coincide.

“Nadie sabe de esas cosas (...) ni que tuviera una bola mágica en la cartera”, subrayó. “Nosotros no nos codeamos con nadie (cuestionado) y el día que yo sepa que me codeo con alguien que está vinculado a algo raro, inmediatamente le hago la cruz y pongo la denuncia”, añadió.

La entonces presidenta electa y ministra de la Presidencia, Laura Fernández, recibió un ramo de rosas y compartió con el productor Hugo Barboza, quien fue detenido por el Caso Éxodo. El encuentro ocurrió durante el concierto de Grupo Firme en el Estadio Nacional, el 28 de marzo pasado. (Toma de captura/Cortesía)

Cuestionamientos y responsabilidades

Los episodios de los últimos cuatro años y medio no tienen un mismo origen, ni necesariamente forman parte de una historia común. Unos surgieron de declaraciones realizadas por personas investigadas por narcotráfico; otros, de decisiones administrativas verificables, denuncias sobre actuaciones policiales o imágenes en actos públicos.

La acumulación de casos no permite concluir que exista una estructura de colaboración entre los gobiernos y organizaciones de narcotraficantes, y tampoco constituye por sí sola una prueba de que funcionarios públicos hayan favorecido deliberadamente las actividades criminales.

La criminóloga Tania Molina atribuye el fenómeno a un proceso de transformación más amplio del crimen organizado en Costa Rica.

Por un lado, las organizaciones criminales ganan visibilidad y acceso al poder mediante sus contactos y las fachadas legales desarrolladas en los últimos años. Por otro, las investigaciones nacionales e internacionales avanzan y terminan por exponerlas.

Molina también distingue los encuentros y fotografías de las decisiones administrativas que modificaron el despliegue de policías especializados. En esos últimos casos, subrayó, existen órdenes concretas cuyas consecuencias sobre la seguridad nacional y ciudadana deben examinarse, independientemente de si existen responsabilidades de los funcionarios.

En su criterio, el Estado costarricense necesita reforzar los controles sobre financiamiento político, los movimientos de criptoactivos, el acceso a las instituciones públicas y la inteligencia financiera, además de invertir más en recursos técnicos y profesionales de investigación. Según advirtió, sin esos controles, “las fotos de hoy” pueden terminar apareciendo en “los expedientes de extradición de mañana”, considerando que las organizaciones criminales quieren “infiltrarlo todo, contaminarlo todo y salir en todas las fotos posibles” para ganar influencia.

EF consultó a la Presidencia cuál es su interpretación sobre esta acumulación de hechos y qué medidas ha adoptado para revisar posibles vulnerabilidades en los contactos de funcionarios con personas cuestionadas, la tramitación de alertas de inteligencia y las decisiones sobre presencia policial en zonas estratégicas. No obstante, no se obtuvo una respuesta hasta el cierre de esta edición.