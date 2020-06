El rechazo al segundo presupuesto extraordinario impulsado por el Gobierno fue la señal más vehemente de que los diputados ya no van a conceder lo que califican como “cheques en blanco” al Ejecutivo, si no encuentran verdaderos recortes al gasto público y menos señales contradictorias de sus interlocutores, como, por ejemplo, Marcelo Prieto, el novel ministro de la Presidencia.