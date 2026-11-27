Unas 52.000 personas recibieron agua no apta para consumo humano en 18 acueductos administrados por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), según un informe de la Contraloría General de la República (CGR).

El documento, titulado Agua para el presente y el futuro: proteger el recurso y fortalecer el servicio de agua potable (DFOE-SOS-OS-00001-2026), revela que 138 de los 173 sistemas del AyA incumplieron al menos un parámetro de calidad del agua durante el periodo analizado.

El problema no se limita al AyA. De las 42 Asadas revisadas por el ente contralor, 14 incumplieron parámetros de calidad y cinco de ellas suministraban agua no apta a unas 5.205 personas. Además, 32 de esas asociaciones comunales no cumplieron con la frecuencia mínima de controles que exige la normativa. En el caso de los acueductos municipales, nueve gobiernos locales presentaron incumplimientos.

El informe también señala que 305.549 personas, el 5,9% de la población, no recibían agua potable en 2025. Aunque la cobertura formal del servicio alcanza el 94,1%, la Contraloría advierte que persisten “brechas de equidad, calidad y continuidad”.

La Contraloría advierte brechas de calidad y continuidad en el servicio de agua en el país. (Canva /Canva)

A esa cifra se suman 198.720 personas que no son atendidas por ninguno de los cuatro tipos principales de operador: el AyA, las Asadas, las municipalidades y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).

La continuidad del servicio es otro punto crítico. En Desamparados, por ejemplo, se reportaron suspensiones de hasta 91 horas semanales en 2023.

La CGR identificó debilidades en la protección de las fuentes de agua. El 28,28% de las fuentes del AyA carecía de protección física a 2025. En las Asadas, la cifra fue de 10,6%, y en los gobiernos locales, de 10,15%.

El apoyo técnico a las Asadas también es limitado. En 2025, el AyA atendió apenas el 38,72% de las 12.750 solicitudes de asesoría que recibió de estas asociaciones. La institución cuenta con 15 ingenieros para dar soporte a 1.089 Asadas, es decir, unas 82 por profesional. Además, el 73% de las capacitaciones impartidas fueron de carácter administrativo y no técnico.

La falta de planes de seguridad del agua agrava el panorama: solo 15 de los gobiernos locales y 15 de las Asadas revisadas contaban con ese instrumento, mientras que el AyA y la ESPH lo tienen en el 100% de sus sistemas.

La Contraloría sugiere al Poder Ejecutivo y a los entes rectores y reguladores atender las brechas de potabilidad y dar seguimiento a la calidad del agua, la medición y la gestión tarifaria.

Al mismo tiempo, recuerda disposiciones vinculantes de informes anteriores dirigidas al AyA, entre ellas la delimitación de zonas de recarga para las Asadas.