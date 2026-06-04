Economía y Política

Costa Rica está preocupada por la presencia de militares de Rusia en Nicaragua, afirma el canciller Manuel Tovar

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Por AFP

El nuevo canciller costarricense, Manuel Tovar, expresó este jueves su preocupación por la “importante presencia de militares rusos” en Nicaragua, durante una entrevista con AFP en París sobre las prioridades de su mandato.








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