Costa Rica está preocupada por la presencia de militares de Rusia en Nicaragua, afirma el canciller Manuel Tovar

El nuevo canciller costarricense, Manuel Tovar, expresó este jueves su preocupación por la “importante presencia de militares rusos” en Nicaragua, durante una entrevista con AFP en París sobre las prioridades de su mandato.

Nicaragua es el principal aliado de Rusia en Centroamérica y, en 2008, reconoció la independencia -instigada por Moscú- de las regiones separatistas georgianas de Abjasia y Osetia del Sur y la anexión de Crimea en 2014.

Ambos países mantienen una estrecha cooperación económica y militar tras el retorno al poder en 2007 de Daniel Ortega, un antiguo aliado de Moscú que gobernó Nicaragua desde el triunfo de la revolución sandinista de 1979 hasta 1990.

Aunque Tovar reconoció que la presencia de Rusia en Nicaragua existe “desde los años 80”, cuestionó su beneficio para la seguridad del país vecino y la región.

“En Nicaragua, hay una importante presencia de militares rusos. Recientemente han renovado un pacto de cooperación militar con Moscú y me parece que esas tropas están muy lejos de donde tienen que estar”, aseguró.

“Eso es un factor que nos preocupa, particularmente sabiendo que existe una guerra en el corazón de Europa causada por Rusia en Ucrania y no nos sentimos cómodos”, agregó el funcionario costarricense, cuyo país carece de ejército.

El nuevo canciller costarricense, Manuel Tovar, expresó este jueves su preocupación por la “importante presencia de militares rusos” en Nicaragua, durante una entrevista con AFP en París sobre las prioridades de su mandato. (JOHN DURAN/John Durán)

Manuel Tovar se convirtió a inicios de mayo en el canciller de la nueva presidenta de Costa Rica, la derechista Laura Fernández, que prometió mano dura contra el narcotráfico.

Admiradora del presidente Nayib Bukele, Fernández reiteró en su discurso de posesión que pronto inaugurará una cárcel inspirada en la megaprisión para pandilleros de El Salvador.

Preguntado por si Bukele es su ejemplo en la lucha contra el narcotráfico, Tovar habló del “modelo costarricense” que pasa por “varios frentes”: prisión de alta seguridad, extradiciones, controles fronterizos y cooperación internacional.

“Estos cárteles tienen un PIB superior al de mi país y la capacidad de innovar. Nada va a ser resuelto si no lo atendemos de manera colectiva” entre los mercados finales de esa droga -Europa y Estados Unidos- y los países productores y de tránsito en América Latina, agregó.

Aunque Estados Unidos ya colabora con patrullas en las costas costarricenses, el canciller descartó, “por mandato constitucional”, operaciones terrestres con militares estadounidenses armados.

“Pero si hay agentes que sin poseer armamento colaboran en labores de inteligencia, bienvenido sea, tanto de Estados Unidos como también de Europa”, apuntó.