Economía y Política

Costa Rica hizo “progreso sustancial” para ingresar al Acuerdo Transpacífico este año; vea lo que dice el ministro de Comercio de Australia sobre la solicitud del país

El ministro de Comercio australiano, Don Farrell, expresó su esperanza de que el país finalice su proceso de adhesión para finales de año. Sector agrícola nacional ha manifestado su oposición.

Por Fabiola Martínez Ortiz

La solicitud de Costa Rica para adherirse al acuerdo transpacífico de libre comercio ha alcanzado un “progreso sustancial”. Así lo declaró el ministro de Comercio de Australia, Don Farrell, tras presidir una reunión ministerial del grupo este viernes 21 de noviembre, según reportó la agencia Kyodo News.








