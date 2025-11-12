Finanzas

Zonas francas crecen menos y el agro vuelve a caer: cifras del IMAE muestran descenso

La producción nacional creció 4,7 % en septiembre, pero el sector agropecuario registró una disminución y el régimen especial se desaceleró con respecto al anterior Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE)

Por Fabiola Martínez Ortiz

Costa Rica aumentó su actividad económica un 4,7% en septiembre del 2025, en comparación con el mismo mes del año anterior, y los regímenes especiales siguen siendo un motor de crecimiento, pues aportaron un 55% de ese aumento interanual. Así se desprende del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), divulgado este 12 de noviembre por el Banco Central de Costa Rica (BCCR).








