¿Costa Rica perderá el protagonismo? Así impactaría el nuevo arancel de EE. UU. a las principales exportaciones de Costa Rica

Costa Rica es el principal proveedor de piña de Estados Unidos y el tercero de banano. También es el segundo país de Latinoamérica que más exporta dispositivos médicos a ese mercado. Analizamos qué tan en riesgo está este protagonismo en comparación con nuestros competidores.

Por Tatiana Soto Morales

El nuevo arancel punitivo del 15% impuesto por Estados Unidos sobre las exportaciones costarricenses entró a regir este 7 de agosto, marcando así el capítulo más reciente en la política comercial de Donald Trump.








