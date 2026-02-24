Crecen las zonas francas en San Carlos: ¿qué impulsa la inversión y cuáles son los retos?

Juan Alfaro, director de impacto y negocios de Norte Free Zone Park, regresó a su tierra natal, San Carlos, para dedicarse a negocios turísticos en La Fortuna. Pero hizo algo más.

Desde los puestos gubernamentales que ocupó en los últimos tres gobiernos (viceministro de la presidencia y de trabajo, y presidente ejecutivo del INA hasta 2024) conoció la necesidad de articular a los distintos sectores para desarrollar parques de firmas de zona franca fuera del Valle Central de Costa Rica.

Junto con socios de San Carlos y de Alajuela, presentó las solicitudes para la autorización de un parque empresarial en Ciudad Quesada a finales del 2024. La aprobación la recibió a principios del año siguiente.

De inmediato, se inició la gestión comercial para convencer a firmas internacionales del sector agropecuario, tecnología, de servicios y turismo a instalarse en el Norte Free Zone Park. Rápidamente obtuvieron resultados.

El parque inició operaciones en junio de 2025 en Barrio Coocique. En la actualidad, alberga las operaciones de cuatro firmas de servicios empresariales estratégicos y de agroexportación, con un total de 30 colaboradores. La perspectiva es que estas compañías lleguen a un total de 200 personas.

También hay otras ocho empresas de servicios que esperan la autorización para operar.

Se trata de firmas en servicios de diseño de diagramas unifilares (de naves industriales de alto valor, en particular para manufactura de dispositivos médicos) y relacionadas con el sector aeroespacial, servicios empresariales estratégicos, agroexportación y tecnologías para actividades agropecuarias (agrotech). Se espera que los permisos empiecen a otorgarse a partir de marzo próximo.

“Somos una plataforma que se impulsa bajo la lógica de especializarnos en inversiones fuera de la GAM”, dijo Alfaro.

Tanto Norte Free Zone Park como la Zona Franca Muelle, también ubicada en San Carlos, empiezan a concretar el sueño de impulsar la economía y el empleo regional con zonas francas y firmas internacionales de inversión extranjera directa (IED).

La idea es impulsada desde hace 25 años por diversos sectores locales agrupados en la Agencia de Desarrollo de la Zona Norte (Adenorte). Ambos parques potenciarían la creación de más iniciativas similares, la atracción de más IED, más empleo y más encadenamientos para la región, que comprende además a los cantones de Upala, Guatuso, Los Chiles y Sarapiquí.

“Nos genera altas expectativas”, dijo Manrique Rojas, presidente de la junta directiva de Adenorte. “Creemos que existe aún espacio para el establecimiento de más parques de zona franca en la región”.

Las condiciones básicas están plantadas. En el caso de San Carlos es el octavo cantón más competitivo de Costa Rica, de acuerdo con el Índice de Competitividad Nacional de 2025, que lo califica además como “competente”, destacándose en agilidad de trámites municipales, construcción y cobertura educativa.

Son indicadores que consideran las firmas que invierten en mercados geográficamente cercanos y en el mismo huso horario (nearshoring).

“El nearshoring exitoso exige comprender que cada decisión inicial, la jurisdicción elegida, la estructura legal, la cadena de suministro, los precios de transferencia, el uso de incentivos fiscales y el cumplimiento regulatorio, tienen implicaciones directas en costos, riesgos, reputación y sostenibilidad a largo plazo”, advirtió Alejandra Arguedas, socia de impuestos de la firma de consultoría EY.

Norte Free Zone opera en Ciudad Quesada, San Carlos, con cuatro firmas y espera la autorización para ocho empresas más. (Foto cortesía Norte Free Zone / Para EF) (Norte Free Zone/Carlos Cordero)

Potencial y retos

Esas condiciones ya permitieron que San Carlos fuera uno de los cantones -junto con Grecia- con más proyectos de IED fuera de la GAM en 2025.

Parte del impulso proviene de los beneficios establecidos por ley de los regímenes de zona franca a nivel de impuestos, procesos aduaneros simplificados y seguridad jurídica. También hay beneficios específicos para firmas que inviertan en las regiones.

Provienen de la reforma de la Ley del Régimen de Zonas Francas (N° 7.210) y de la Ley para el Fortalecimiento de la competitividad territorial para promover la atracción de inversiones fuera de la Gran Área Metropolitana (N° 10.234), aprobadas en 2022.

A eso se suma las condiciones de cada cantón para llevar IED. En el caso de San Carlos, el cantón avanzó en este primer cuarto de siglo en mejorar las condiciones de talento, infraestructura, telecomunicaciones y ambiente de negocios.

El cantón cuenta con una amplia oferta académica de colegios técnicos (algunos de los cuales ofrecen programas de tecnología, incluyendo ciberseguridad), del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y de siete universidades públicas y privadas.

Todos ellos permiten la disponibilidad de una amplia generación de técnicos y profesionales en ingeniería informática, industrial y agropecuaria, administración de empresas, leyes, salud y otras áreas.

Se podría sumar a quienes emigraron al Valle Central y podrían regresar al cantón. “Somos una zona que exporta talento”, dijo Víctor Manuel Perera, socio fundador de Zona Franca Muelle.

La zona también presenta posibilidades de encadenamientos locales con proveedores en diferentes servicios (electricidad, telecomunicaciones, seguridad, alimentación, inmobiliarios y otros) que acumulan experiencia y cumplen estándares de alto nivel, tras varias décadas de una intensa actividad en turismo y exportación de productos agropecuarios.

Para ampliar y fortalecer los encadenamientos también existen varias iniciativas de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), Adenorte y las universidades para identificar, acercar y visibilizar a las empresas locales proveedoras.

En servicios públicos, además de operadores nacionales, también se cuenta con la Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos (Coopelesca), que brinda electricidad y conexiones de banda ancha mediante fibra óptica y su red móvil de quinta generación (5G), en despliegue y dirigida al sector productivo en la zona.

En el campo de la infraestructura y logística, Adenorte gestionó desde sus inicios en 2001 que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes implementara varios proyectos viales.

El principal fue el de Bajos de Chilamate, en Sarapiquí, con lo que se completó la conexión de la zona con los puestos fronterizos en Peñas Blancas y Las Tablillas de Los Chiles en un extremo y con Puerto Limón en el otro.

Falta concluir una ruta estratégica, la vía de San Ramón a Florencia. En la actualidad se encuentra habilitado el tramo entre Ciudad Quesada y Florencia (conocido como la Punta Norte) y solo falta completar una parte de la Punta Sur (desde San Ramón).

Los empresarios locales destacan que esta obra también es relevante a nivel nacional, pues sería una vía alterna hacia el Caribe en caso de colapso de la ruta 32 (entre San José y Guápiles) y la de Turrialba.

Además, hay capacidades locales de nicho que potencian a la región, como un conglomerado local de tecnología conformado por casi una decena de desarrolladoras, incluyendo operaciones de las compañías internacionales como Encore y Go Labs cuyos núcleos se originaron en la zona.

Se espera atraer a firmas de agritech y hay otras posibilidades en camino.

“Queremos ser una vitrina para que empresas de estas áreas, que tienen soluciones innovadoras", dijo Juan Alfaro, de Norte Free Zone. (Foto cortesía Norte Free Zone / Para EF) (Norte Free Zone/Carlos Cordero)

“Vienen oportunidades en este sector, que todavía no podemos adelantar”, dijo Alfaro. “Queremos ser una vitrina para que empresas de estas áreas, que tienen soluciones innovadoras, se instalen en Costa Rica”.

Una firma que explora aprovechar el régimen de zona franca y los beneficios de instalarse fuera de la GAM es la desarrolladora costarricense Hikru.

“El potencial de la zona norte va mucho más allá”, adelantó Pablo Rodríguez, COO de Hikru. “Estamos en medio de una negociación donde exploramos ubicarnos probablemente en San Carlos”.

En la mira también se tiene a firmas de dispositivos médicos, otras relacionadas con el sector aeroespacial y varias más de áreas de alto valor agregado y demanda global, las cuales generarían empleo para perfiles en mecánica de precisión, corte láser, impresión 3D y automatización.

Hay retos pendientes, por supuesto. Se requiere mayor formación de talento en inteligencia artificial para responder a la demanda en servicios y tecnología. Urge, a la vez, otras obras de infraestructura estratégicas (ferrocarril e incluso un aeropuerto) para potenciar la atracción de IED.

“Se requiere mejorar las condiciones habilitantes de infraestructura pública de acceso y logística en la región, así como ser estratégicos en la ubicación y enfoque que justifique una inversión de ese tipo”, dijo Rojas, de Adenorte.

En expansión

En Norte Free Zone Park solo esperan que se empiecen a girar las autorizaciones para las nuevas firmas que se instalarán ahí. En Muelle también se preparan para recibir nuevos inquilinos.

Víctor Manuel Perera, de Zona Franca Muelle, recorre con un chaleco de seguridad y una gorra beisbolera las dos nuevas obras que se construyen en este parque, que está enfocado en agroindustria y logística. Media hora antes estuvo reunido con los representantes de una empresa europea de biotecnología y con quienes repasó las condiciones existentes.

El proyecto de Zona Franca Muelle contempla diferentes instalaciones para empresas internacionales. El parque tiene 50 hectáreas. (Reproducción de El Financiero) (Reproducción El Financiero/Carlos Cordero)

El parque cuenta con bodegas industriales, patios de maniobras para transporte pesado, seguridad y control bajo la normativa del régimen de zona franca y áreas disponibles para expansión. Además, ofrece una ubicación estratégica que permite transportar insumos y mercadería desde y hacia Puerto Limón, Puerto Caldera y la frontera norte.

Otra característica que destaca es que se encuentra en una región donde las empresas tienen acceso directo e inmediato a materia prima del sector agropecuario. Atractivos no le faltan. También enfrenta desafíos.

“El principal reto que tenemos es divulgar los proyectos”, afirmó Perera. “Sacudimos el tema de que no necesariamente las empresas de zona franca tienen que instalarse en el Valle Central”.

La idea de desarrollar parques para firmas de zona franca en la región tomó fuerza en 2012 a través de la Adenorte.

En aquel momento Cinde planteó cuáles eran las condiciones básicas que se necesitan para lograrlo: Internet banda ancha, energía, accesos a puertos y aeropuertos y nivel de inglés de población.

La Agencia empezó a trabajar en mejorar la competitividad y el clima de inversión local.

“En ese momento ya estaban dándose las condiciones que Cinde indicó”, contó Fabricio Ramírez, directivo de Zona Franca Muelle.

Perera se asoció con empresarios de la zona en 2015 y tres años después obtuvo la autorización para el proyecto, que se instalaría en una finca de 50 hectáreas frente a una subestación eléctrica de Coopelesca. La pandemia generó una pausa obligada.

En diciembre de 2022 el parque empezó operaciones con una compañía. Dos años después, también enfrentó una inundación debido a un río desbordado por fuertes lluvias. Perera insistió en que apenas se vio afectada una hectárea y que no causó daños en las instalaciones.

En la actualidad, el Parque alberga cinco firmas, las cuales generan 145 puestos en total. Perera argumentó que la ventaja para las empresas que se ubiquen en la zona es evitar la alta congestión de tráfico en la GAM.

Entre las firmas instaladas se encuentra UPL, una compañía de agroquímicos que tiene más de 110.000 trabajadores a nivel global y fábricas en China, India y Europa. Su operación en Muelle es la sede para Centroamérica y el Caribe. Desde el parque empresarial salen sus camiones hasta Belice, Guatemala y el resto del istmo.

La actividad es intensa en la Zona Franca de Muelle. Cada día se reciben siete camiones y contenedores en promedio que transportan insumos y productos a las compañías instaladas en el parque. “La gente ve entrar y salir trabajadores y camiones y pregunta qué pasa aquí”, dice Perera.

El proyecto pronto tendrá más novedades. Las dos obras en proceso de construcción serán utilizadas por una de esas compañías que están instaladas en el parque.

Y se espera recibir dos firmas adicionales en este 2026, que iniciarían con 30 empleos en total.