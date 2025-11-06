Economía y Política

¿Cuáles universidades ofrecen posgrados en Costa Rica y cuántos emitieron en 2024? Esta es la lista completa

42 universidades entregaron títulos de posgrado en 2024, pero el tipo de diplomas varía sustancialmente entre ‘u’ públicas y privadas

Por Josué Alfaro

42 universidades entregaron un total de 5.105 títulos de posgrado en 2024. De ellos, un 31% fueron emitidos por las cinco universidades estatales y el 69% por un total de 37 centros de educación privados.








Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

